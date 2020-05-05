النظام السوري: تصدينا لقصف إسرائيلي على مواقع بحلب

إسطنبول / الخليج 365



أعلن إعلام نظام بشار الأسد، مساء الإثنين، عن تصديه لما قال إنه قصف إسرائيلي على مواقع في محافظة حلب شمالي سوريا.



وأفادت وكالة أنباء النظام "سانا"، أن "وسائط الدفاع الجوي تصدت لهجوم إسرائيلي استهدف مركز البحوث في منطقة السفيرة بريف حلب الجنوبي الشرقي".



ونقلت على لسان مصدر عسكري لم تسمه، أنه "ظهر على شاشات وسائط دفاعنا الجوي، طيران معاد، استهدف بصواريخه بعض المستودعات العسكرية في منطقة السفيرة (جنوب حلب)".



وأضاف المصدر "تصدت وسائط دفاعنا الجوي للصواريخ المعادية".



Advertisements

ولم يصدر عن الجانب الإسرائيلي تعليق فوري على ما ذكرته وكالة أنباء النظام.



وعادة لا تعلق إسرائيل على ما يقال بخصوص قصفها مواقع في سوريا.



وتشن مقاتلات إسرائيلية غارات على مواقع عسكرية تابعة للنظام والمجموعات المدعومة من إيران، بين الفينة والأخرى، منذ اندلاع الحرب في سوريا عام 2011.



وفي 28 فبراير/ شباط الماضي، قال وزير الدفاع الإسرائيلي نفتالي بينيت، في حديث مع صحيفة جيروزاليم بوست " العبرية، إنهم يهدفون إلى إبعاد إيران من سوريا خلال الأشهر الـ 12 المقبلة.

الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.