مباحثات سودانية إثيوبية لإنشاء لجنة فنية تستكمل ترسيم الحدود

الخرطوم/ عادل عبد الرحيم/ الخليج 365



بحث رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك الاثنين، مع نظيره الإثيوبي آبي أحمد قضية ترسيم الحدود وتكوين لجنة فنية تُعنى باستكمال الترسيم على أن تشرع في مهمتها فور تكوينها.



وذكرت وكالة الأنباء السودانية، أن ذلك جاء خلال اتصال هاتفي بين الجانبين تناول العلاقات الثنائية وسبل دعمها وتطويرها.

ونقلت الوكالة عن رئيس الوزراء الإثيوبي تأكيده على أن "العلاقات بين البلدين متينة بحيث لا تسمح بأي توترات على الحدود".

وأضاف آبي أحمد، أن "أي اتجاه من هذا النوع سيتم حسمه من خلال التواصل المباشر والحوار بين قيادات البلدين السياسية والعسكرية".

Advertisements

وفي أغسطس/ آب 2019 أعلن السودان وإثيوبيا التوصل لاتفاق ثنائي لنشر قوات مشتركة على حدود البلدين، لمنع النزاعات والتوترات.

وتتنازع الجارتان حول منطقة "الفشقة"، المتاخمة للحدود المشتركة، والواقعة بين عوازل طبيعية مثل الأنهار والمجاري المائية، وتبلغ مساحتها نحو 251 كلم مربع.

وشهدت تلك المنطقة أحداث عنف بين مزارعين من الجانبين خصوصا في موسم المطر، سقط خلالها قتلى وجرحى.

وتوقفت أعمال لجنة فنية سابقة لترسيم الحدود بين البلدين في 2013 بعد أن توصلا إلى اتفاق ما زال العمل جاريا على تنفيذه بشأن رسم الحدود ووضع العلامات على الأرض.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.