المشري والغنوشي يبحثان تفعيل المؤسسات المغاربية

طرابلس/ وليد عبد الله/ الخليج 365

بحث رئيسا المجلس الأعلى للدولة الليبي خالد المشري، والبرلمان التونسي راشد الغنوشي، ضرورة تفعيل المؤسسات المغاربية "بما يخدم شعوب المنطقة".

جاء ذلك خلال مكالمة هاتفية تلقاها المشري من الغنوشي، الإثنين، بحسب بيان للمكتب الإعلامي للمجلس الأعلى للدولة.

وأكد الطرفان على أهميّة تفعيل المؤسسات المغاربية وتعميق التعاون بينها، مستحضرين "ما يجمع الشعوب المغاربية من أواصر الوحدة والمحبة والأخوة لمواجهة التحديات المشتركة".

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كما ناقش المشري والغنوشي، خلال الاتصال، "الأوضاع الاقتصادية والصحية بالبلدين الشقيقين في ظل جائحة كورونا"، وفق البيان.

من جانبها، ذكرت حركة النهضة التونسية، في بيان، أن "الغنوشي أجرى محادثات مع رؤساء البرلمانات المغاربية (ليبيا، والمغرب، والجزائر، وموريتانيا) وتبادل التهاني بمناسبة شهر رمضان".

و أضاف البيان "تم التطرق لسبل تعميق التعاون بين المؤسسات المغاربية بما يخدم شعوب المنطقة وفي مقدمتها مجلس الشورى المغاربي(تابع لاتحاد المغرب العربي)، الذي كان مقررا انعقاده بداية أبريل/نيسان الماضي بتونس وقد حالت كورونا دون ذلك".

وواجه "اتحاد المغرب العربي"، منذ الإعلان رسميا عنه عام 1989، عراقيل لتفعيل هياكله وتحقيق الوحدة المغاربية، حيث لم تُعقد أي قمة على مستوى قادة دول المغرب العربي منذ 1994، والتي كانت آخرها في تونس.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.