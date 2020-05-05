العراق.. البرلمان يصوت الأربعاء على تشكيلة حكومة الكاظمي

بغداد/ علي جواد/ الخليج 365

أعلن البرلمان العراقي، التصويت على تشكيلة حكومة رئيس الوزراء المكلف، مصطفى الكاظمي (رئيس جهاز المخابرات)، الأربعاء.

وقالت الدائرة الإعلامية للبرلمان، في بيان مساء الإثنين، إن "رئاسة البرلمان قررت عقد جلسة التصويت على البرنامج الوزاري والكابينة (التشكيلة) الحكومية مساء الأربعاء".

وكلف الرئيس برهم صالح، في 9 أبريل/ نيسان الماضي، الكاظمي بتشكيل حكومة، خلال 30 يومًا.

والكاظمي هو ثالث شخصية يتم تكليفها بتشكيل حكومة، بعد إخفاق سلفيه عدنان الزرفي، ومحمد توفيق علاوي، في حشد تأييد لهما.

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وتنتهي المدة الرئاسية الممنوحة للكاظمي بعد أيام، وسط اعتراضات من حزب "الحل" (سُني- 14 نائبًا من مجموع 329)، وتحالف "الفتح" (شيعي- 48 نائبًا)، بينما يقول مراقبون إنه لا يزال يملك دعما مشروطا من غالبية القوى السُنية والشيعية والكردية.

وفي حال حصول الكاظمي على ثقة البرلمان، ستخلف حكومته حكومة عادل عبد المهدي، التي استقالت في الأول من ديسمبر/ كانون الأول الماضي؛ تحت ضغط احتجاجات شعبية تطالب برحيل ومحاسبة الطبقة السياسية، التي يتهمها المحتجون بالفساد وهدر أموال الدولة.

واتفقت القوى السياسية العراقية على أن مهمة حكومة ما بعد عبد المهدي هي الدعوة إلى انتخابات مبكرة.

ولحصول تشكيلة الكاظمي على ثقة البرلمان يشترط تصويت الأغلبية المطلقة (50 بالمئة + 1) من عدد الأعضاء الحاضرين لصالح منح الثقة.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.