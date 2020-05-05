تركيا.. نقل مريض سوري من إدلب للعلاج

أنقرة/ الخليج 365 أعلنت وزارة الداخلية التركية، الإثنين، نقل شاب سوري من مدينة إدلب إلى ولاية هطاي لغرض العلاج. وقالت الداخلية التركية في بيان: "الشاب السوري أحمد يعاني من ورم في الدماغ، وبحاجة لعملية جراحية عاجلة". وأضافت: "الشاب في رعاية كوادرنا الطبية ونتمنى له الشفاء العاجل". وخلال اليومين الماضيين، نقلت السلطات التركية رضيعا سوريا يواجه خطر فقدان عينه اليسرى بسبب غدة دموية كبيرة، وطفل آخر يعاني من مرض القلب الخلقي.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.

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