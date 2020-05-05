فلسطين.. 10 إصابات بكورونا ترفع الحصيلة إلى 362

رام الله/ الخليج 365



أعلنت فلسطين، الإثنين، تسجيل 10 إصابات بفيروس كورونا، بمحافظة الخليل بالضفة الغربية، وفي القدس المحتلة.



جاء ذلك وفق بيان صحفي صادر عن وزيرة الصحة مي الكيلة.



ويرتفع بذلك مجمل الإصابات بالفيروس، إلى 362، بما يشمل الضفة الغربية وقطاع غزة، إضافة إلى 170 إصابة غير مؤكدة داخل مدينة القدس، بسبب منع تل أبيب لوزارة الصحة الفلسطينية بالعمل داخل المدينة.



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وفي السياق، أكد رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، على ضرورة "التزام المواطنين بالتدابير الصحية المتشددة لمنع انتشار فيروس كورونا".



وشدد اشتية في مستهل الجلسة الأسبوعية لمجلس الوزراء التي عقدت في مدينة رام الله، على "أهمية الالتزام بوضع الكمامات، والقفازات والتقيد بإجراءات التعقيم الدائم، والتباعد الاجتماعي ولا سيما في المحلات التجارية، والأسواق خلال فترات الفتح المتقطعة".



ولفت اشتية، أن حكومته "تسعى للقيام بالمزيد من الإجراءات التي من شأنها التخفيف عن المواطنين، من خلال إتاحة المجال أمام إعادة تشغيل العديد من القطاعات الاقتصادية الحيوية".



وأصاب "كورونا"، حتى مساء الإثنين، أكثر من 3 ملايين و632 ألفا حول العالم، توفى منهم ما يزيد عن 251 ألفًا، وتعافى أكثر من عن مليون و184 ألفًا، بحسب موقع "worldometer" المختص بإحصاء ضحايا الفيروس.

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