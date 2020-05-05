شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التجارة يوجه الأمانات بإلغاء اشتراط عدم «الاستبدال والاسترجاع» والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
وجه وزير التجارة وزير الإعلام المكلف الدكتور ماجد القصبي الأمانات بإلغاء اشتراط عدم (الاستبدال والاسترجاع)، والإبقاء على هذا الحق كجزء اصيل من حقوق المستهلك.
جاء ذلك ردا على تعميم البلديات على الأسواق بمنع”استرجاع واستبدال السلعه المباعه” والذي لم يرد في الإجراءات الاحترازية لوزارة الصحه ضد كورونا.
وقال وزير التجارة في بيان “أود الإفادة أنه تم ملاحظة قيام الأمانات بالتعميم على الأسواق والمولات بمنع استرجاع واستبدال البضاعة المباعة، ولم يرد ذلك في التعليمات والإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية التي أقرتها وزارة الصحة”.
وأضاف “حيث إن خيار الاسترجاع والاستبدال حق أصيل للمستهلك، آمل التكرم بتوجيه الأمانات بإلغاء اشتراط عدم الاسترجاع والاستبدال، والإبقاء على هذا الحق للمستهلك مع توضيح الإجراءات الاحترازية المطلوبة للتعامل مع السلع المعادة”.
بعد تعميم البلديات على الاسواق بمنع"استرجاع واستبدال السلعه المباعه"— عبدالعزيز صالح الخضيري #رشّد_استهلاكك (@AzizKhudiry) May 4, 2020
والذي لم يرد في الإجراءات الاحترازية لوزارة الصحه ضد #كورونا
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طالب وزير التجاره ماجد القصبي @malkassabi
بإلغاء منع (الاستبدال والاسترجاع)
والإبقاء على هذا الحق كجزء اصيل من حقوق #المستهلك
.#شكرا_وزاره_التجاره pic.twitter.com/809ANP5TY2
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