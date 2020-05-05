استطلاع: 54% من الأمريكيين يفضلون العمل من المنزل بعد انتهاء أزمة كورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 4 مايو 2020

الخليج 365- متابعات

قالت مجلة "نيوزويك" الأمريكية إن انتشار فيروس كورونا الجديد دفع بعض الشركات إلى جعل موظفيها تعمل من المنزل، والآن بعد أن اكتسب الناس خبرة العمل من المنزل، لن يمانع معظمهم إذا لم يكن عليهم العودة إلى المكتب.



أظهر مسح أجرته شركة آي بي إم أن 54 في المائة من الذين شملهم الاستطلاع البالغ عددهم 25000 يودون أن يكونوا قادرين بشكل أساسي على العمل من المنزل و75 في المائة يرغبون في خيار القيام بذلك من حين لآخر. بمجرد إعادة فتح الأعمال التجارية، رد 40٪ من الأشخاص بأنهم يشعرون بقوة أنه يجب على صاحب العمل أن يقدم خيارات العمل عن بعد.

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أظهر أكثر من مليون شخص في الولايات المتحدة نتائج إيجابية لفيروس تاجي جديد حتى صباح يوم الاثنين، وفقًا لمتتبع تابع لجامعة جونز هوبكنز. توفي 65735 شخصًا على الأقل، وفقًا لما أفادت به مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC) ومعهد القياسات الصحية والتقييم المتوقع أن يصل إلى 114228 شخصًا حتى 4 أغسطس.

بحلول منتصف مارس، كان الوضع في أمريكا قد تجاوز نقطة القدرة على إجراء تتبع فعال للاتصال ، وبالتالي يتطلب تنفيذ تدابير التخفيف. نظرًا لأن مجموعات الأشخاص الذين يتجمعون في مكان ضيق هو طريقة أيضًا لانتشار الفيروسات، بدأت الشركات تطلب من الناس العمل من المنزل، وفي النهاية، طبقت الولايات هذه السياسة.

هناك مجالات في الاقتصاد الأمريكي لا يمكنها العمل عن بعد وتحتاج الشركات التي يمكنها الانتقال عبر الإنترنت إلى أكثر من مجرد موظفين لديهم أجهزة كمبيوتر لتحقيق النجاح. قام باحثون في جامعة تافتس في ماساتشوستس بتقييم قدرات 42 دولة على الانتقال إلى العمل عن بُعد استنادًا إلى متانة منصاتها الرئيسية، وقدرتها على تسهيل المعاملات رقميًا ومرونة البنية التحتية للإنترنت لارتفاع حركة المرور.

كان الناس في أمريكا قلقين إذا كانت البنية التحتية الأمريكية يمكن أن تصمد أمام نقل كميات كبيرة من الناس خارج المكتب، ووجد الباحثون في تافتس أن الولايات المتحدة مستعدة إلى حد كبير للعمل عن بعد. سجلت أمريكا درجات عالية في جميع الفئات الثلاث، لكن الباحثين حددوا الحاجة إلى تحسين البنية التحتية للإنترنت لمراعاة زيادة الإقبال.