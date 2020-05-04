الرئيس السوري يحذر من كارثة في البلاد إذا ارتفعت حالات الإصابة بفيروس كورونا

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - الرئيس السوري بشار الأسد

حذر الرئيس السوري بشار الأسد يوم الاثنين من أن البلاد قد تواجه كارثة حقيقية إذا ارتفعت حالات الإصابة بفيروس كورونا وفاقت الأعداد قدرة الخدمات الصحية على الاستيعاب.

وقال الأسد في كلمة أمام اللجنة الحكومية التي تشرف على إجراءات الحد من الوباء إن انخفاض مستوى العدوى الحالي لا يعني أن سوريا خرجت من دائرة الخطر.

وقال إن هذه الأرقام قد ترتفع فجأة في غضون أيام قليلة أو أسابيع قليلة وستحدث كارثة حقيقية في سوريا.