مصريون يتظاهرون في الكويت للمطالبة بإعادتهم إلى بلادهم

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الكويت: فضت أجهزة الأمن في الكويت ليل الاحد الإثنين تظاهرة نظمها عمال مصريون خالفوا نظام الإقامة، في مركز الإيواء الذي يحتجزون فيه مطالبين بترحيلهم إلى بلادهم.

وهذه أول تظاهرة لعمال أجانب في منطقة الخليج منذ بدء الإغلاقات المرتبطة بفيروس كورونا المستجد.

وقالت وكالة الأنباء الكويتية إن أجهزة الامن "قامت بفض الشغب" واحتجزت عددا من الأشخاص.

وأكدت الوكالة نقلا عن بيان لوزارة الداخلية أن "التعليمات الصادرة لرجال الأمن تنص على التعامل بحزم مع مثيري الشغب وعدم السماح بالفوضى وتجاوز القانون".

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وكانت وكالة الأنباء الكويتية نقلت الأحد عن السفير المصري لدى الكويت طارق القوني قوله إن "رحلات إجلاء مخالفي الإقامة تبدأ الاسبوع الجاري والأولوية للنساء والأطفال".

وكانت الكويت أعلنت أنها ستقوم بإعفاء المقيمين الأجانب المخالفين لقانون الإقامة من الغرامات وترحيلهم إلى بلدانهم مع التكفل بمصاريف نقلهم.

ويواجه ملايين من العمال الأجانب في أنحاء الخليج حالة من عدم اليقين مع إعلان هذه الدول إغلاقات شاملة وعدم دفع بعض المشغلين للرواتب أو النظر في إمكانية صرف موظفين، في إطار إجراءات للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وسجلت الكويت حتى الآن أكثر من 5 آلاف إصابة بفيروس كورونا المستجد، و40 حالة وفاة.