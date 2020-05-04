دبي - بواسطة محمد فارس © Reuters ارتفاع عدد حالات الوفاة من ارتفاع عدد حالات الوفاة من كورونا في تركيا 64 حالة

أنقرة (رويترز) - أظهرت بيانات وزارة الصحة التركية يوم الاثنين إن عدد حالات الوفاة جراء مرض كوفيد-19 زاد 65 حالة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية ليصل إلى 3461 حالة مع استمرار التباطؤ في حالات الوفاة والإصابة المؤكدة بفيروس كورونا.

وأظهرت البيانات ارتفاع إجمالي عدد حالات الإصابة 1614 حالة ليصبح 127659 حالة في أعلى إجمالي عدد من الإصابات خارج أوروبا الغربية والولايات المتحدة وروسيا. وتعافي حتى الآن في المجمل 68166 شخصا.

(إعداد أحمد صبحي خليفة للنشرة العربية)