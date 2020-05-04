دبي - بواسطة محمد فارس © Reuters عدد حالات الوفاة في فرنسا يتجاوز 25 ألف حالة

باريس (رويترز) - قالت فرنسا إن عدد الوفيات بسبب فيروس كورونا تجاوز 25 ألفا يوم الاثنين، لتصبح خامس دولة تصل إلى هذا الحد بعد الولايات المتحدة وإيطاليا وبريطانيا وإسبانيا.

كما تسارع العدد اليومي للوفيات الجديدة مرة أخرى بعد عدة أيام من الانخفاض.

وأظهرت بيانات حكومية أن عدد حالات الوفاة جراء فيروس كورونا في فرنسا زاد 306 حالات أو بنسبة 1.2 في المئة، ليصل الإجمالي إلى 25201 حالة يوم الاثنين، في أعلى معدل زيادة خلال أربعة أيام. وتوفي يوم الأحد 135 شخصا فقط، وهو أقل عدد مسجل منذ ما يزيد على شهر.

وارتفع إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة إلى 131863 بواقع 576، وهو أقل بكثير من عدد 3000 إصابة يومية الذي وضعته حكومة الرئيس إيمانويل ماكرون كحد أقصى كشرط لإلغاء إجراءات العزل العام في 11 مايو أيار.

وأظهرت بيانات وزارة الصحة أن عدد الأشخاص الموجودين في وحدات الرعاية المركزة لإصابتهم بكوفيد-19 تراجع لليوم السادس والعشرين على التوالي إلى 3696 شخصا، وهو الأدنى منذ يوم 26 مارس آذار.

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كما انخفض عدد المصابين بفيروس كورونا في المستشفيات مرة أخرى إلى 25548 من 258815، مستمرا في الانخفاض دون انقطاع منذ ثلاثة أسابيع تقريبا.

وعلاوة على حالات الإصابة المؤكدة، ارتفع عدد الحالات المشتبه بها في دور الرعاية بشكل طفيف إلى 37599 أي بإجمالي 169462، بواقع 769 حالة في 24 ساعة بعد زيادة 297 يوم الأحد.

ووفقا لحصيلة لرويترز، أصيب ما يزيد على 3.52 مليون شخص بفيروس كورونا المستجد في أنحاء العالم في حين تُوفي 246910.

(إعداد محمد فرج للنشرة العربية - تحرير أحمد صبحي خليفة)