دبي - بواسطة محمد فارس © القيادي تعرف على الألعاب في شعارات غوغل Google المبتكرة

"ابق في البيت وتسلّ باللعب باستخدام شعارات Google غوغل المبتكرة السابقة الرائجة".. هذه الجملة ستظر له فور وقوفك بالسهم على شعار غوغل عندك فتحك لمتصفح البحث الشهير.

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الألعاب في شعارات Google المبتكرة

محرك البحث الشهير غوغل Google أعاد وضع الألعاب في شعاراته المبتكرة لجذب مسخدميه دون الـ 15 عامًا لأبسط الألعاب التي تعرفهم وتعطيهم لمحات فنية ومعلوماتية عن لغات البرمجة المستخدمة.

شركة غوغل أعادت هذه الخدمة الأسبوع الماضي حين زيينت شعار محركها برسومات عند الضغط عليها تحولك مباشرة لنتائج بحث عبارة عن الألعاب في شعاراتغوغل Google المبتكرة الرائجة.

وتهدف شركة غوغل Google أيضًا أن يلعب مستخدمو محرك البحث الذي يحمل اسمها وهم في المنزل أثناء التزامهم بفترة الحجر الصحي الوقائي من فيروس كورونا المستجد كوفيد_19.

شركة غوغل Google بدأت خدمتها الأسبوع الماضي بلعبة واحدة فقط باسم الترميز لتعريف مستخدميها على لغة الترميز البرمجية قبل أن تُطلق خلال الأسبوع الجاري 6 لعب معلوماتية تعمل على تنمية مهارات الطفل عقليًا وفكريًا ومعلوماتيًا من الناحية التكنولوجية البرمجية الذكية.

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وتتيح شركة غوغل Google هذه الألعاب مجانًا على محرك البحث الذي يحمل اسمها وهم: لعبة الترميز الخاصة بلغة البرمجة بالترميز، لعبة كريكيت الجديدة، لعبة فيشتينغر الرائجة، لعبة روكمور الحديثة، لعبة أقزام الحدائق المستجدة ولعبة سكوفيل المبتكرة. المزيد:

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