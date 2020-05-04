الهلال الأحمر التركي يواصل توزيع سلال غذائية في اليمن

اليمن /شكري حسين/ الخليج 365



أطلقت جمعية الهلال الأحمر التركي، الإثنين، حملة لتوزيع 5 آلاف سلة غذائية إضافية على النازحين والأسر المحتاجة في اليمن.

وجرى إطلاق الحملة وفق ما ذكر مراسل الخليج 365، في مقر جمعية "أبناء الضالع" في مدينة المنصورة بمحافظة عدن جنوبي البلاد.

وقال رئيس بعثة الهلال الأحمر التركي في اليمن مصطفى آيدين للأناضول: "الجمعية ستوزع سلالا غذائية على 5 آلاف من النازحين والأسر الفقيرة في عدد من المحافظات اليمنية".



وأوضح آيدن، أنه "جرى اليوم وضمن الحملة توزيع سلال غذائية على الأسر النازحة من محافظة الضالع المتواجدين في عدن، فيما تم إرسال سلال أخرى إلى المحافظة ذاتها".



Advertisements

وأشار أنه سيتم خلال الأيام القليلة القادمة توزيع سلال غذائية في محافظة مأرب شرقي البلاد، ومحافظات عدن، وأبين ولحج جنوبا والمحويت شمالا، وتعز جنوب غرب البلاد.



ولفت أن توزيع السلال الغذائية يندرج في إطار حرص تركيا على تقديم المساعدات الإنسانية المختلفة للتخفيف من معاناة المتضررين من الحرب في جميع المحافظات اليمنية خاصة في شهر رمضان.



والأربعاء، أطلقت الجمعية، حملة مماثلة لتوزيع نحو 9 آلاف سلة غذائية على الأسر المحتاجة والأشد فقرًا في عدد من المحافظات اليمنية بالتعاون مع جمعية "الخير" التركية.

ودأبت الجمعية التركية منذ اندلاع المعارك في اليمن، على تقديم مساعدات إنسانية على النازحين والمتضررين من الحرب، فضلا عن الأسر الأشد فقرا.

ويشهد اليمن، منذ نحو 6 سنوات، حربا بين القوات الموالية للحكومة ومسلحي جماعة "الحوثي"، المسيطرين على محافظات، بينها العاصمة صنعاء، منذ سبتمبر/ أيلول 2014.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.