مجلس الأمن قلق بشدة من التوترات الحدودية بين لبنان وإسرائيل

نيويورك/ محمد طارق/ الخليج 365



أعرب مجلس الأمن الدولي، الإثنين، عن "القلق العميق" من التوترات الحدودية بين لبنان وإسرائيل.

جاء ذلك في "عناصر إعلامية" أصدرها المجلس عقب جلسة مشاورات مغلقة، استمع خلالها ممثلو الدول الأعضاء الي إفادتين من المنسق الخاص للأمم المتحدة، يان كوبيش، ووكيل الأمين العام للأمم المتحدة لعمليات حفظ السلام، جان بيير لاكروا، بشأن الوضع في لبنان، ومدى تنفيذ القرار 1701، لعام 2006.

و"العناصر الإعلامية" هي أضعف ما يصدره مجلس الأمن من حيث التأثير والأهمية، مقارنة بالبيانات الصحفية والرئاسية والقرارات الصادرة بموجب الفصل السادس أو السابع من ميثاق الأمم المتحدة.

وأكدت "العناصر الإعلامية"، التي وصلت الخليج 365 نسخة منها، على "ضرورة أن تبذل جميع الأطراف قصارى جهدها لضمان استمرار وقف الأعمال العدائية، وممارسة أقصى قدر من الهدوء وضبط النفس والامتناع عن أي عمل أو خطاب من شأنه أن يؤدي إلى زعزعة الاستقرار في المنطقة".

وأعربت عن القلق الشديد عقب الأحداث الأخيرة التي وقعت عبر الخط الأزرق، وفي منطقة عمليات قوة الأمم المتحدة المؤقتة بلبنان (يونيفيل)، وكذلك جميع انتهاكات قرار المجلس رقم 1701، القاضي بوقف العمليات القتالية بين لبنان وإسرائيل، بعد حرب يوليو/تموز 2006".

وتصاعد التوتر، في أبريل/ نيسان الماضي، على الحدود اللبنانية الإسرائيلية، ودعت الأمم المتحدة الطرفين إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس.

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وأشاد أعضاء المجلس بالجهود الرئيسية والمستمرة التي تبذلها "يونيفيل" للحفاظ على الهدوء على طول "الخط الأزرق"، وتعاونها مع الجيش اللبناني لبسط سيطرة الحكومة اللبنانية على جميع الأراضي اللبنانية.

وانسحبت القوات الإسرائيلية من الجنوب اللبناني عام 2000، ومن ثم وضعت الأمم المتحدة ما عُرف بـ"الخط الأزرق" على الحدود بينهما، لتأكيد هذا الانسحاب، لكن هذا الخط لم يراعِ الحدود الرسمية بشكل دقيق.

وأشارت "العناصر الإعلامية" لمجلس الأمن إلى "الأزمة الكبرى والحادة التي يواجها لبنان الآن".

ويعاني لبنان أسوأ أزمة اقتصادية في تاريخه، ويشهد، منذ 17 أكتوبر/ تشرين أول الماضي، احتجاجات شعبية غير مسبوقة ترفع مطالب اقتصادية وسياسية.

وقال أعضاء مجلس الأمن إنهم "أحيطوا علمًا بموافقة حكومة لبنان على خطة اقتصادية.. والحاجة الماسة للسلطات اللبنانية للاستجابة لتطلعات الشعب، بتنفيذ إصلاحات اقتصادية ذات مغزى".

وأعربوا عن "دعمهم للبنان لمساعدته على الخروج من الأزمة الحالية، ومعالجة التحديات الاقتصادية والأمنية والإنسانية التي يواجهها، فضلًا عن تأثير جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)".الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.