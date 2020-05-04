"المجتمع المدني الفلسطيني" تدعو مصر لإطلاق سراح رامي شعث

لندن / الخليج 365



دعت "المنصة الدولية لمنظمات المجتمع المدني الفلسطيني"، الاثنين، لإطلاق سراح الناشط رامي شعث الموقوف في مصر، بتهم ينفيها بينها مساعدة جمعيات إرهابية.



وقالت المنصة (مستقلة تأسست 2018 ومقرها لندن)، في بيان، إنها تطالب السلطات المصرية بالإفراج عن الناشط الفلسطيني رامي شعث، الذي كان يعمل منسقاً لفرع مصر للحملة العالمية لمقاطعة إسرائيل (بي دي إس).



وأوضحت أن شعث، تم توقيفه في 5 يوليو/ تموز 2019 من قبل السلطات المصرية في مقر إقامته في القاهرة بـ"تهمة المشاركة في الجمعيات الإرهابية، ومع ما يعرف إعلامياً بخلية الأمل".



وقالت إن "عائلته قامت بتوكيل محامين لمتابعة القضية نافيين انتمائه لهذه الجمعيات أو وجود أي دليل للتهمة الموجهة له، ويجدد حبسه بسببها منذ 10 أشهر".



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ولم يتسن الحصول على تعليق فوري من السلطات المصرية، غير أنها عادة ما تؤكد انحيازها للقضية الفلسطينية.



ورامي شعث (48 عاما) سياسي عربي يحمل الجنسيتين المصرية والفلسطينية، وهو نجل نبيل شعث، الذي يشغل حاليا منصب مستشار الرئيس محمود عباس، للشؤون الخارجية والعلاقات الدولية، وكان وزير الخارجية الفلسطيني الأسبق.



وفي 25 يونيو/حزيران 2019، أعلنت السلطات المصرية توقيف 8، بينهم رموز وشخصيات يسارية بارزة، وأخرى محسوبة على جماعة "الإخوان المسلمين"، بتهمة "تورطهم في مخطط لضرب اقتصاد البلاد" وإعداد "خطة الأمل" لاستهداف مؤسسات الدولة، وهي التهم التي نفوها آنذاك.

ويدعو نشطاء حركة "بي دي إس" إلى مقاطعة إسرائيل وسحب الاستثمارات منها لحين إنهاء احتلالها وإقامة دولة فلسطينية في الأراضي المحتلة عام 1967 ووقف الاستيطان ومصادرة الأراضي.



وفي السنوات الأخيرة اعتبرت إسرائيل، الحركة "عدوا"، ودعت الكثير من الحكومات الغربية إلى حظر نشاطاتها على أراضيها، بعد أن نجحت الحركة في إقناع العديد من الشركات الغربية بسحب استثماراتها من المستوطنات.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.