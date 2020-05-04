كورونا.. 11 وفاة بالإمارات و3 في الصومال وواحدة بالعراق

مراسلون/ الخليج 365

ارتفع عدد الوفيات جراء فيروس كورونا في 3 بلدان عربية، الإثنين، بواقع 11 في الإمارات، و3 في الصومال، وواحدة بالعراق، بحسب بيانات رسمية.

وفي الإمارات، أعلنت وزارة الصحة، في بيان، تسجيل 11 وفاة، رفعت الإجمالي إلى 137.

كما سجلت الوزارة، 567 إصابة، رفعت الحصيلة إلى 14 ألفا و730، فيما تم تسجيل 203 حالة تعاف ليرتفع الإجمالي إلى ألفين و966، حسب المصدر نفسه.‎

وفي الصومال، قالت وزارة الصحة في بيان، إنه تم تسجيل 3 وفيات و34 إصابة بالفيروس، و17 حالة تماثلت للشفاء.

وبهذا الحالات الجديدة، تصل حصيلة الفيروس في الصومال إلى 756 حالة، منها 35 وفاة، و61 متعافٍ.

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وفي العراق، أعلنت وزارة الصحة، في بيان، تسجيل حالة وفاة و55 إصابة بالفيروس، ما يرفع حصيلة الوفيات إلى 98 والإصابات لـ 2346.

وأضافت أن 54 مصاباً آخرين بالفيروس تماثلوا للشفاء، ما رفع مجمل حالات التعافي إلى 1544.

وفي السياق ذاته، قالت اللجنة الحكومية العليا للصحة والسلامة الوطنية العراقية في بيان إنه "تقرر تطبيق نظام الزوجي والفردي على حركة المركبات، اعتبارا من الثلاثاء لمكافحة كورونا".

ونظام الفردي والزوجي هو السماح للمركبات التي ينتهي تسلسل لوحتها برقم زوجي السير في الشارع ليوم، على ألا تسير في اليوم التالي والمخصص للمركبات ذات التسلسل الفردي، بغرض تقليل حركة المركبات في الشوارع.

وأصاب "كورونا"، حتى مساء الإثنين، أكثر من 3 ملايين و620 ألفا حول العالم، توفى منهم ما يزيد عن 250 ألفًا، وتعافى أكثر من عن مليون و178 ألفًا، بحسب موقع ""worldometer المختص بإحصاء ضحايا الفيروس.

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