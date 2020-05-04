الحكومة الليبية تبدأ الثلاثاء إعادة رعاياها العالقين في تركيا

وليد عبد الله/ الخليج 365

تبدأ الحكومة الليبية، الثلاثاء، إعادة رعاياها العالقين في دول عديدة، بينها تركيا، عبر مطار مدينة مصراتة الدولي (شمال)، بحسب مسؤول حكومي.

وأضاف وكيل وزارة المواصلات، هشام بوشكيوات، في بيان: "أولى رحلات العودة ستكون على تمام السابعة صباح الثلاثاء (بالتوقيت المحلي)، بوصول رحلتين، إحداهما لشركة الخطوط الليبية، والأخرى لشركة الخطوط الإفريقية، بواقع 340 مواطنًا ليبيًا".

ووجد مواطنون من دول عديدة أنفسهم عالقين في دول أخرى، حين أجبرت جائحة "كورونا" دولًا عديدة على إغلاق حدودها وتعليق رحلات الطيران، ضمن تدابير أخرى لمحاصرة الفيروس.

وتابع بوشكيوات أن "عمليات نقل المواطنين من تركيا إلى ليبيا ستستغرق 5 أيام، وستليها فورًا إعادة الليبيين العالقين في تونس، ثم مصر".

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وأوضح أن "هذه هي الآلية التي ستُتبع مع باقي العالقين في المغرب ودول الاتحاد الأوروبي، بعد التنسيق مع وزارة الخارجية، والتأكد من سلامتهم الصحية، واجتيازهم فترة الحجر الصحي".

وأوضح بوشكيوات أن "سبب اختيار مطار مصراتة لاستقبال العالقين العائدين هو عدم توفر المناخ الأمني في مطار معيتيقة الدولي بالعاصمة طرابلس (غرب)".

وأفاد بوشكيوات أنه "تم التنسيق مع شركة للنقل البري لنقل العائدين من مدينة مصراتة".

وبشأن سلامة الأطقم الجوية في ظل "كورونا"، قال: "الوزارة، وبالتنسيق مع المركز الوطني لمكافحة الأمراض، اتخذت كافة إجراءاتها الوقائية، حسب الدليل الإرشادي للمركز الوطني لضمان سلامة وحماية الأطقم الجوية، خلال عمليات العودة".

وأصاب "كورونا"، حتى مساء الإثنين، أكثر من 3 ملايين و618 ألفا حول العالم، توفى منهم ما يزيد عن 250 ألفًا، وتعافى أكثر من عن مليون و178 ألفًا، بحسب موقع ""worldometer المختص بإحصاء ضحايا الفيروس.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.