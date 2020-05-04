أردوغان: ندعم حكومة ليبيا الشرعية لإقامة "واحة سلام" بالمنطقة

إسطنبول/ الخليج 365الرئيس التركي أشار أيضا:

- "قريبا..تردنا أخبار سارة جديدة من ليبيا"

- "مع كل خطوة يخطوها حفتر، يواجه مقاومة من الشعب حتى في المناطق التي يحتلها، ولذلك لن تكفي جهود الدول التي تقدم له أسلحة ودعمًا ماليًا غير محدود لانقاذه"

- أمن ليبيا وسلامة ورخاء شعبها هو مفتاح الاستقرار في كامل منطقة شمال إفريقيا والبحر المتوسط"

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الإثنين، إن تركيا عازمة على تحويل المنطقة مجددا إلى "واحة سلام" عبر مواصلة دعمها الحكومة الشرعية بليبيا.

وفي كلمة متلفزة عقب ترأسه اجتماعا للحكومة، أشار أردوغان إلى أن عملية دحر الانقلابي خليفة حفتر مؤخرا تمت "بفضل الدعم المقدم إلى الحكومة الشرعية في ليبيا" المعترف بها دوليا.

وأضاف "مع كل خطوة يخطوها حفتر، يواجه مقاومة من الشعب حتى في المناطق التي يحتلها، ولذلك لن تكفي جهود الدول التي تقدم له أسلحة ودعمًا ماليًا غير محدود لانقاذه".

Advertisements

وأردف "بإذن الله ستردنا قريبا أنباء سارة جديدة من ليبيا، فأمن ليبيا وسلامة ورخاء شعبها هو مفتاح الاستقرار في كامل منطقة شمال إفريقيا والبحر المتوسط".

واستطرد "انطلاقا من هذا النهج، عازمون على تحويل المنطقة مجددا إلى واحة سلام عبر مواصلة دعم الحكومة الشرعية بليبيا".

ومؤخرا، تمكنت القوات الحكومية في ليبيا، من تحرير كامل الساحل الشمالي الغربي لليبيا، بعد طرد مليشيا الجنرال الانقلابي منها.

وتواصل القوات الحكومية مطاردتها لفلول حفتر في عدة مناطق أخرى خاصة ترهونة..الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.