حزب الله اللبناني: ألمانيا تخضع للإرادة الأمريكية بحظر الحزب

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - صورة أرشيفية للأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصر

قال الأمين العام لجماعة حزب الله اللبنانية حسن نصر الله يوم الاثنين إن ألمانيا ”تخضع للإرادة الأمريكية“ بقرارها حظر جماعته المدعومة من إيران وتصنيفها منظمة إرهابية.

وقال نصر الله في كلمة بثها التلفزيون إن قرار ألمانيا في الأسبوع الماضي، الذي نفذ بطلب من الولايات المتحدة وإسرائيل، لن يردع الجماعة عن مواجهة أعدائها.

وندد الأمين العام لحزب الله بمداهمات الشرطة على مراكز إسلامية في ألمانيا متهمة بصلتها بالجماعة التي قال نصر الله إنها ليس لها وجود رسمي في أوروبا.