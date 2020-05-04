قال الأمين العام لجماعة حزب الله اللبنانية حسن نصر الله يوم الاثنين إن ألمانيا ”تخضع للإرادة الأمريكية“ بقرارها حظر جماعته المدعومة من إيران وتصنيفها منظمة إرهابية.
وقال نصر الله في كلمة بثها التلفزيون إن قرار ألمانيا في الأسبوع الماضي، الذي نفذ بطلب من الولايات المتحدة وإسرائيل، لن يردع الجماعة عن مواجهة أعدائها.
وندد الأمين العام لحزب الله بمداهمات الشرطة على مراكز إسلامية في ألمانيا متهمة بصلتها بالجماعة التي قال نصر الله إنها ليس لها وجود رسمي في أوروبا.
كانت هذه تفاصيل خبر حزب الله اللبناني: ألمانيا تخضع للإرادة الأمريكية بحظر الحزب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الكويت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.