دبي - بواسطة محمد فارس © Reuters وزارة الصحة المصرية: تسجيل 348 إصابة جديدة بفيروس وزارة الصحة المصرية: تسجيل 348 إصابة جديدة بفيروس كورونا وسبع وفيات

القاهرة (رويترز) - أعلنت وزارة الصحة المصرية يوم الاثنين تسجيل 348 إصابة جديدة بفيروس كورونا وسبع وفيات فضلا عن خروج 70 من المصابين من مستشفيات العزل والحجر الصحي.

وأضافت الوزارة أن إجمالي عدد المتعافين من الفيروس وصل إلى 1632 شخصا.

وقال خالد مجاهد المتحدث باسم الوزارة إن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليا من إيجابية إلى سلبية ارتفع إلى 2139 حالة من ضمنهم المتعافون البالغ عددهم 1632 شخصا.

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وأضاف مجاهد أن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية وفقا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وذكر المتحدث أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى يوم الاثنين هو 6813 حالة من ضمنهم 436 حالة وفاة.

(تغطية صحفية محمود رضا مراد - إعداد معاذ عبد العزيز للنشرة العربية - تحرير أحمد صبحي خليفة)