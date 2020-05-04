الأمين العام لحزب الله : خطة الحكومة اللبنانية للإنقاذ "خطوة كبيرة" للأمام

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - صورة أرشيفية للأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصر

أشاد الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصر الله يوم الاثنين بخطة حكومية للإنقاذ ووصفها بأنها ”خطوة كبيرة ومهمة“، وقال إن أي محادثات مع صندوق النقد الدولي يجب ألا تؤدي إلى ”تسليم البلد“ إلى الصندوق.

وفي كلمة أذيعت تلفزيونيا، قال نصر الله إنه ينبغي إعطاء الحكومة فرصة بينما تحاول التغلب على أزمة اقتصادية ومالية شديدة الصعوبة.

وأضاف أن البنوك المحلية حققت أرباحا ضخمة على مدار السنين ويتعين عليها الآن أن تتدخل للمساعدة.

وحث الحكومة، التي وقعت الأسبوع الماضي طلبا لمساعدة من صندوق النقد الدولي، على إيجاد حلول لضعف العملة المحلية والزيادات الحادة في الأسعار.