دبي - بواسطة محمد فارس © Reuters اليمن يسجل حالتي إصابة جديدتين بفيروس اليمن يسجل حالتي إصابة جديدتين بفيروس كورونا في حضرموت

دبي (رويترز) - سجل اليمن يوم الاثنين حالتي إصابة جديدتين مؤكدتين بفيروس كورونا في حضرموت ليرتفع إجمالي عدد من جرى تشخيص إصابتهم بالعدوى في البلد الذي يمزقه الحرب إلى 12 منهم حالتا وفاة.

وسجل اليمن أول حالة إصابة بكوفيد-19 في حضرموت في العاشر من أبريل نيسان.

وتعالج الحالتان الجديدتان في منشأة عزل بمدينة المكلا الساحلية عاصمة حضرموت.

ويواجه اليمن بالفعل أكبر أزمة إنسانية في العالم بسبب الحرب بين تحالف بقيادة السعودية يسعى لإعادة الحكومة المعترف بها دوليا إلى السلطة وجماعة الحوثي التي طردت الحكومة من العاصمة صنعاء في أواخر عام 2014.

وتتبع اللجنة الوطنية العليا لمواجهة وباء كورونا، التي أعلنت إصابة 12 حالة مؤكدة، الحكومة اليمنية التي تتخذ من مدينة عدن الساحلية الجنوبية عاصمة مؤقتة لها.

ولم تعلن السلطات الصحية في الشمال الذي يسيطر عليه الحوثيون أي إصابات حتى الآن. وقالت إن جميع الحالات المشتبه بها جاءت نتيجة اختباراتها سلبية.

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لكن الأمم المتحدة تقول إنها تخشى من انتشار فيروس كورونا دون اكتشافه في جميع أنحاء البلاد بين السكان الذين يعانون من سوء التغذية الحاد وتنقصهم الإمكانات اللازمة لإجراء الاختبارات وما يكفي من المعدات الواقية.

كما عبرت اللجنة الوطنية العليا لمواجهة وباء كورونا ومقرها عدن عن قلقها من عدم اعتراف مسؤولي الحوثيين بانتشار فيروس كورونا في صنعاء.

وقالت منظمة الصحة العالمية إنها تخشى من تأثير كوفيد-19 الشديد على اليمن لأن السكان لديهم أدنى مستويات المناعة ضد الأمراض مقارنة بالدول الأخرى.

ويعتمد حوالي 80 في المئة من السكان، أو 24 مليون شخص، على المساعدات الإنسانية في حين أن عشرة ملايين معرضون لخطر المجاعة. كما تنتشر الأمراض بين أهل هذا البلد.

(إعداد محمد فرج للنشرة العربية- تحرير أحمد صبحي خليفة)