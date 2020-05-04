(رويترز) - قالت وزارة الصحة الإيرانية يوم الاثنين إن حالات الوفاة بفيروس كورونا في إيران، وهي من أكثر الدول التي شهدت حالات إصابة ووفاة بالمرض في الشرق الأوسط، ارتفعت 74 حالة في الأربع والعشرين ساعة الماضية إلى 6277 حالة.
وأضاف المتحدث باسم وزارة الصحة الإيرانية كيانوش جهانبور في بيان بثه التلفزيون الرسمي أن العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة في إيران بلغ 98647 حالة.
وقال الرئيس حسن روحاني يوم الأحد إن السلطات ستفتح المساجد في 132 مدينة يوم الاثنين في إطار خطة أوسع لتخفيف القيود التي فرضت لاحتواء المرض.
وذكرت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية يوم الاثنين أن على المصلين في الأماكن التي سيعاد فيها فتح أبواب المساجد الحفاظ على التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات والقفازات وعدم البقاء لأكثر من نصف ساعة في المسجد.
ورفعت إيران بالفعل حظرا فرضته علت التنقلات بين المدن وسمحت لمراكز التسوق والمتاجر الكبيرة باستئناف أنشطتها رغم تحذيرات من بعض المسؤولين الصحيين من احتمال ظهور موجة جديدة من حالات العدوى.
(تغطية صحفية بابك دهقان بيشه - إعداد سلمى نجم للنشرة العربية - تحرير ليليان وجدي)
كانت هذه تفاصيل خبر 74 وفاة جديدة بكورونا في إيران مع استعداد السلطات لإعادة فتح المساجد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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