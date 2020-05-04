دبي - بواسطة محمد فارس © Reuters الأمم المتحدة تدعو لعلاج ومصل لكوفيد-19 وإتاحتهما للجميع

بروكسل (رويترز) - دعت الأمم المتحدة يوم الاثنين إلى بذل جهود عالمية لتطوير أمصال وعلاجات وأجهزة فحص لمرض كوفيد-19 الناجم عن فيروس كورونا وتوزيعها وإتاحتها للجميع بأسعار في متناولهم .

وقال أنطونيو جوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة في بداية مؤتمر عالمي للتعهد بتقديم منح يأمل في جمع ثمانية مليارات دولار لمكافحة فيروس كورونا المستجد "هذه الأدوات الجديدة ستساعدنا في السيطرة الكاملة على الجائحة ويجب أن نتعامل معها باعتبارها منافع عامة عالمية تتوافر للجميع بأسعار في مقدورهم دفعها".

وقال تيدروس أدهانوم جيبريسوس المدير العام لمنظمة الصحة العالمية في المؤتمر نفسه "المعيار النهائي للنجاح لن يتعلق فقط بالسرعة التي يمكننا بها تطوير هذه الأدوات بل وبنفس القدر بكيفية توزيعها. لا أحد منا يقبل بعالم بعض سكانه يجد الحماية وبعضهم يظل معرضا للخطر".

(إعداد لبنى صبري للنشرة العربية - تحرير أحمد صبحي خليفة)