دبي - بواسطة محمد فارس © Reuters النرويج تتعهد بمليار دولار لتوزيع أي لقاح يظهر ضد كوفيد-19 وأمراض أخرى

أوسلو (رويترز) - قالت رئيسة وزراء النرويج إرنا سولبرج يوم الاثنين إن بلادها ستتبرع بمليار دولار لدعم توزيع أي لقاح يجري تطويره ضد فيروس كورونا في أنحاء العالم وأي لقاحات ضد أمراض أخرى.

أعلنت أوسلو هذا التعهد في إطار مؤتمر للمانحين عقده الاتحاد الأوروبي يوم الاثنين لجمع 7.5 مليار يورو (8.23 مليار دولار) لأغراض الاختبار والعلاج والوقاية من مرض كوفيد-19 الناجم عن الإصابة بالفيروس.

وقالت سولبرج لرويترز في مقابلة قبل المؤتمر "هذه مشكلة عالمية وتحتاج لحلول مشتركة بين الدول، ليس أقل من التوزيع، حتى يتسنى لكل شخص الوصول إلى اللقاح".

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وسيذهب المبلغ إلى التحالف العالمي للقاحات (جافي) وهو شراكة عالمية لمنظمات خاصة وعامة يركز على التحصين من الأمراض في أنحاء العالم.

كما ستقدم أوسلو 50 مليون كرونة إضافية (4.8 مليون دولار) لمنظمة الصحة العالمية للمساهمة في محاربة الفيروس بخلاف تمويلها المعتاد للمنظمة الدولية.

(إعداد معاذ عبد العزيز للنشرة العربية - تحرير أحمد صبحي خليفة)