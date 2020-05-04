دبي - بواسطة محمد فارس © Reuters أمريكا تبدأ دراسة لمعرفة معدل الإصابة بكوفيد-19 بين الأطفال

(رويترز) - قالت المعاهد الوطنية الأمريكية للصحة يوم الاثنين إنها بدأت في الإعداد لدراسة لمعرفة معدل الإصابة بمرض كوفيد-19 الناتج عن فيروس كورونا المستجد بين الأطفال وأسرهم في الولايات المتحدة.

وتتطلع الدراسة، الممولة بالكامل من الحكومة والتي ستجرى عن بعد، لتحديد عدد الأطفال الذين أصيبوا بفيروس سارز-كوف-2 المسبب لمرض كوفيد-19 الذين ظهرت عليهم أعراض المرض.

وستتطلع الدراسة لتحديد ما إذا كانت هناك اختلافات في معدلات الإصابة بين الأطفال المصابين بالربو أو أنواع أخرى من الحساسية وبين الأطفال غير المصابين بها.

وقال أنتوني فاوتشي مدير المعهد الوطني للحساسية والأمراض المعدية التابع للمعاهد الوطنية للصحة "من المظاهر المهمة لجائحة فيروس كورونا المستجد هو أن عددا محدودا جدا من الأطفال أصيب بمرض كوفيد-19 بالمقارنة بالكبار".

Advertisements

وقال فاوتشي إن الدراسة ستحدد ما إذا كان ذلك يرجع إلى أن الأطفال مقاومون للعدوى أم لأنهم مصابون ولكن لا تظهر عليهم أعراض المرض.

وستشمل الدراسة ستة آلاف شخص من ألفي أسرة يشاركون بالفعل في دراسات تمولها المعاهد الوطنية للصحة في 11 مدينة.

(إعداد لبنى صبري للنشرة العربية - تحرير أحمد صبحي خليفة)