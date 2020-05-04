دبي - بواسطة محمد فارس © Reuters المفوضية الأوروبية: زعماء العالم يتعهدون بثمانية مليارات دولار لمكافحة المفوضية الأوروبية: زعماء العالم يتعهدون بثمانية مليارات دولار لمكافحة كورونا بروكسل (رويترز) - قالت أورسولا فون دير لاين رئيسة المفوضية الأوروبية إن زعماء العالم تعهدوا بتقديم ثمانية مليارات دولار يوم الاثنين لمكافحة جائحة فيروس كورونا. وقالت فون دير لاين في ختام مؤتمر رأسته بشأن التعهد بمكافحة كورونا " خلال بضع ساعات فقط تعهدنا جماعيا بتقديم 7.4 مليار يورو (8.7 مليار دولار) للأمصال والتشخيص والعلاج" لكوفيد-19 . وأضافت " هذا سيساعد على بدء تعاون عالمي غير مسبوق". (إعداد أحمد صبحي خليفة للنشرة العربية)

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