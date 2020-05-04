الجيش الإسرائيلي يسدل الستار على "رقص المجندين"

دبي - بواسطة محمد فارس © Getty جنود إسرائيليون

وأغلب الإسرائيليين يجندون في الجيش في سن 18 عاما لمدة عامين أو ثلاثة أعوام. ويسمح لقلة منهم من أصحاب المواهب الفنية أو المهارات الرياضية مواصلة هواياتهم أثناء أداء الخدمة العسكرية.

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وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إنه عندما جُند نجما موسيقى البوب نوا كيريل ويوناتان مارجي، وسع الجيش الفرق الترفيهية التي انضما إليها لتشمل راقصين مساعدين من أجل تقديم عروض أكثر احترافية.

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لكن القيادات العليا بالجيش أعادت النظر في الأمر بعدما تداولت مواقع التواصل الاجتماعي تسجيل الفيديو الذي يصور كيرل بزيها العسكري وهي تغني ويرقص خلفها الجنديان.

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وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي:"كبار الضباط لا يعجبهم منظر رجال يرقصون بهذا الشكل وهم يرتدون زي الجيش المموه. يبدو أنهم يرون في ذلك إساءة للجيش".