شكرا لقرائتكم خبر عن صحف تركية موالية لأردوغان تكشف تفاصيل الانقلاب على تميم بن حمد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشرت الصحف التركية الموالية للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، صباح اليوم، تفاصيل جديدة عن محاولة الانقلاب التي جرت في قطر للإطاحة بتميم بن حمد، وذكرت أن اشتباكات عنيفة وقعت في العاصمة الدوحة.

وحسب التفاصيل التي نشرتها الصحافة التركية، فإن محاولة جرت لاقتحام قصر تميم بن حمد.

وكان الغريب استدعاء مواقع إخبارية موالية لنظام الرئيس التركي، على رأسها "يني عقد" و"إنترنت خبر"، ووكالة أنباء إخلاص (İHA)، واقعة قديمة ونشرها على أنها حدثت اليوم، وذلك بخصوص ما سبق نشره من أن ضابط تركيًا أحبط محاولة انقلاب على تميم بن حمد.

ونشرت الصحف المؤيدة لأردوغان، أن ضابطًا تركيًا قتل نائب قائد اللواء لخويا محمد بن عبد العزيز بن ناصر العطية، لمحاولته دخول قصر الوجبة دون إذن رسمي.

وبحسب موقع "تركيا الآن" حقق هذا الخبر صدى على نطاق واسع في وسائل التواصل الاجتماعي. وشارك مستخدمو تويتر هاشتاج #Turkish_kills_Qatari-officer (ضابط تركي يقتل ضابطًا قطريًّا)، رغم أن الواقعة المزعومة قديمة، وهو ما طرح تساؤل: "لماذا استدعت صحافة أردوغان الواقعة الجديدة اليوم؟".

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تداولت الصحف التركية، صباح اليوم، تقارير متعددة عن محاولة انقلاب تجري في قطر، وذكرت أن هناك اشتباكات عنيفة وقعت في العاصمة الدوحة.

وأشارت عدد من الصحف والمواقع الإلكترونية التركية إلى أن هناك أنباء أفادت بسماع طلقات نارية، ووقوع اشتباكات عنيفة في الصباح الباكر في منطقة الوكرة بالدوحة.

ونشرت الصحافة التركية، من بينها موقع "أجان سبور" وجريدة "إيه بيه سي" (ABC) وجريدة "تالا 1" وموقع "توبلومصال" وجريدة "يني تشاغ"، فيديوهات وصورًا توثق لإطلاق النار والاشتباكات التي وقعت ضمن محاولة الانقلاب، وقالت إن أمير قطر الشيخ تميم بن حمد الثاني استُهدف مباشرة، فيما ردت المخابرات القطرية على مخططي الانقلاب.

وكشفت الصحف أن هناك حملة اعتقالات تجري حاليًا، وأنه تم اتخاذ إجراءات أمنية مكثفة في مناطق النزاع، وأن قوات الشرطة داهمت النقاط التي ارتبطت بمخططي الانقلاب.