شكرا لقرائتكم خبر عن ولي عهد دبي: لدينا مخزون استراتيجى كاف من مختلف السلع الأساسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد مدينة دبي، أن الأمارات لديها مخزون استراتيجي من السلع الأساسية، لمواجهة فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

ونشر ولى عهد دبي، تغريدة عبر حسابه بموقع تويتر قائلاً "ترأست اليوم اجتماع المجلس التنفيذي لاستعراض خطط عمل لجنة دبي للأمن الغذائي، وهدفنا تعزيز قدراتنا على مواجهة الأزمات ودعم كل الجهود في سبيل تحقيق هذا الهدف... نطالب كل الجهات الحكومية بتوحيد جهودها لضمان توفير مختلف السلع بأسعار مناسبة لكل المستهلكين في شتى الظروف.





وأضاف ولى عهد دبي "نحن على أتم الاستعداد ولدينا مخزون استراتيجي كافٍ من مختلف السلع الأساسية... حكومة دبي تضع تأمين احتياجات المواطنين والمقيمين ضمن أول أولوياتنا، ولدينا فرق متخصصة تعمل على مدار الساعة استجابة لتداعيات الأزمة الحالية".

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وفى سياق آخر، افتتح ولى عهد دبى، منذ اسابيع، المستشفى الميداني في مركز دبي التجاري العالمي، لتعزيز القدرات خلال واجهة فيروس كورونا التي تتسع لأكثر من 3000 سرير، 800 منها مخصصة للعناية المركزة.

وقال الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، عبر حسابه بموقع تويتر:" افتتحت اليوم المستشفى الميداني في مركز دبي التجاري العالمي...نُعزز قدراتنا باستمرار في ظل الأزمة الصحية العالمية الحالية، والحمدلله الوضع الصحي مستقر بفضل دعم القيادة الكبير وجهود جميع الجهات والتزام كل أفراد المجتمع".

وأضاف: "حكومة دبي وكوادرها الطبية وخطوط الدفاع الأولى وفرق المتطوعين دائماً على أتم الاستعداد لتلبية نداء الواجب..اليوم صحتكم وسلامتكم هي أولويتنا المطلقة وملتزمون كعادتنا في تقديم كافة الخدمات لكل من يحتاج إليها في دبي".