شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس "مجلس السيادة" بالسودان يدعو لوضع آلية لتعامل حركة عدم الانحياز مع الأوضاع الطارئة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد رئيس مجلس السيادة الانتقالى بالسودان الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، دعم السودان لفريق عمل حركة عدم الانحياز لمواجهة جائحة كورونا (كوفيد 19)، من خلال توفير البيانات والمعلومات ذات الصلة، ووضع خطة عملية لتقديم المساعدات، مع ضرورة وضع أساس وآلية مناسبة تمكن المجموعة من التعامل مع مثل هذه الأوضاع الطارئة ذات الآثار المترامية بصورة أكثر فاعلية في المستقبل.

ودعا الفريق أول ركن البرهان، في كلمته اليوم أمام قمة دول حركة عدم الانحياز عبر تقنية الفيديو كونفرنس، تحت شعار "متحدون لمواجهة كوفيد 19"، الدول التي تأثرت بالجائحة إلى التحلي بروح التضامن لتتمكن من مواجهة الضغوطات المختلفة التي نشأت عنها.

وشدد على دعم السودان للجهود التي تضطلع بها منظمة الصحة العالمية في التصدي للجائحة والدعم الفني الذي ظلت تقدمه للدول المتأثرة.

وأشاد رئيس مجلس السيادة السوداني بموقف دول حركة عدم الانحياز الداعم للسودان في المحافل الدولية والعمل على رفع اسمه من قائمة الدول الراعية للإرهاب، خاصة بعد الثورة السودانية المجيدة التي أطاحت بالنظام السابق، مشيرا إلى الأضرار التي ترتبت على ذلك من حرمان السودان من الاستفادة من الدعم الدولي عبر المؤسسات المالية الدولية وإعفاء وتخفيف الديون والحصول على المعدات المهمة والحيوية.

كان رئيس مجلس السيادة الانتقالي قد تسلم الدعوة للمشاركة في القمة من رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف، بصفته الرئيس الحالي لحركة عدم الانحياز للدورة ٢٠١٩- ٢٠٢٢.

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واتفقت الدول الأعضاء في الحركة بالإجماع على إنشاء فريق عمل لدول الحركة من أجل تنسيق الجهود الجماعية لمواجهة جائحة كورونا التي ضربت العالم، وأكدت أن العمل الجماعي متعدد الأطراف هو الأداة الفعالة والأمثل لمواجهة التحديات.

كما اتفقت على وضع قاعدة بيانات مفصلة لاحتياجات أعضاء الحركة لاستقطاب الدعم من الجهات المانحة.

من جانبه، قال وزير الدولة بوزارة الخارجية السودانية عمر قمر الدين، إن مشاركة السودان في القمة الافتراضية لدول عدم الانحياز من خلال الكلمة التي ألقاها رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، تمثل أهمية خاصة باعتبار أن السودان أحد مؤسسي حركة عدم الانحياز.

وأشار قمر الدين، في تصريح صحفي، إلى أن القمة قررت في بيانها الختامي تكوين فريق عمل لمجابهة جائحة كورونا، مشيرا إلى أن رئيس مجلس السيادة الانتقالي انتهز فرصة مخاطبة القمة، ودعا إلى رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب حتى يتمكن من مجابهة جائحة كورونا.

وأضاف أن السودان سيشارك في فريق العمل الذي سيتم تكوينه من أجل التضامن لمجابهة كورونا.