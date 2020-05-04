شكرا لقرائتكم خبر عن تسجيل 69 إصابة جديدة بفيروس كورونا اليوم فى البحرين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة البحرينية، اليوم الاثنين عن تسجيل 69 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد -19"، وذلك وفق خبر عاجل لقناة العربية.

وفيما ينتشر فيروس كورونا المستجد منذ ظهوره للمرة الأولى فى مدينة ووهان الصينية آواخر العام الماضى بشكل كبير، حيث تم تسجيل أكثر من 3 ملايين ونصف مليون إصابة، وكذلك تسجيل أكثر من ربع مليون حالة وفاة بسبب هذا الفيروس التاجى.

وأعلنت وزارة الصحة العمانية تعلن تسجيل 69 إصابة جديدة بالفيروس، ليرتفع إجمالي عدد الإصابات في السلطنة إلى 2637، وفى لبنان تم تسجيل 3 إصابات جديدة بفيروس كورونا لوافدين من الخارج ليصل إجمالي الإصابات إلى 740.

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وكذلك أعنلت وزارة الصحة المغربية: تسجيل 3 وفيات جديدة بفيروس كورونا ليرتفع الإجمالي إلى 177، وأفادت وزارة الصحة الإيرانية بارتفاع عدد الوفيات بفيروس كورونا إلى 6277، وارتفاع عدد الإصابات إلى 98 ألفا و647 مصابا.

وتم تسجيل 164 وفاة جديدة بفيروس كورونا في إسبانيا وإجمالي الوفيات يصل إلى 25428، وفى إسبانيا أعلنت السلطات الصحية تسجيل 545 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الإصابات إلى أكثر من 218 ألف، وقى إندونيسيا تم الإعلان عن 395 إصابة و19 وفاة جديدة بكورونا.