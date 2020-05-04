شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش اليمنى يصد هجوما لمليشيات الحوثيين فى تعز والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - صدت قوات الجيش اليمني، اليوم الاثنين، هجوماً على مواقعها أسفل جبهة الصلو جنوب شرق تعز، شنته مليشيات الحوثي من اتجاه مديرية (دمنة خدير).
ونقلت وكالة الأنباء اليمنية عن مصدر عسكري قوله: "إن اشتباكات عنيفة دارت بين قوات اللواء 35 مدرع، وبين المليشيات الحوثية، عقب الهجوم، تمكنت خلاله قوات اللواء 35 من صد الهجوم، بعد تكبيد المليشيات الحوثية خسائر في الأرواح والعتاد، وعادت إلى مواقعها في (دمنة خدير) تجر الهزيمة خلفها".
كانت مليشيات الحوثي قد استقدمت تعزيزات كبيرة لها خلال اليومين السابقين، إلى مديرية (دمنة خدير) من مناطق الحوبان ومحافظة إب.
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