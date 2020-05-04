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الأردن وإستونيا يبحثان سبل تعزيز التعاون فى مواجهة كورونا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بحث وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردنى أيمن الصفدى، مع وزير الخارجية الإستونى أورماس رينسالو، سبل تعزيز التضامن والتعاون في مواجهة جائحة كورونا، بالإضافة إلى تنسيق الجهود المبذولة لتجاوز التحديات الإقليمية خصوصاً في ضوء تولي إستونيا الرئاسة الحالية لمجلس الأمن.

وأكد الوزيران - خلال اتصال هاتفى، اليوم الاثنين، وفقا لوكالة الأنباء الأردنية - استمرار التنسيق وتبادل وجهات النظر حول الجهود الدولية لبلورة استراتيجية دولية للتعامل مع الجائحة وانعكاساتها وإزاء الملفات الإقليمية، خصوصاً تلك المرتبطة بالقضية الفلسطينية والجهود السلمية وقضية اللاجئين، مشيرا لمتانة العلاقات بين بلديهما الصديقين والحرص المشترك على تطويرها.  

وأعلن وزير الصحة الأردني الدكتور سعد جابر، عن تسجيل 4 اصابات بفيروس كورونا المستجد بالأردن، اليوم الإثنين، قادمة من الخارج، فيما تم شفاء 3 حالات، مبينا أن العدد الكلي للإصابات بالمملكة بلغ حتى الآن 465 حالة.

 

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