شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الصحة المغربية: 5 وفيات و150 إصابة جديدة بفيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة المغربية، عن 5 وفيات و150 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليبلغ مجموع الإصابات 5053، وفقا لخبر عاجل بثته قناة سكاى نيوز منذ قليل.

وفى وقت سابق أعلنت وزارة الصحة المغربية، تسجيل 3 وفيات جديدة بفيروس كورونا ليرتفع الإجمالي إلى 177، وفقا لخبر عاجل بثته قناة سكاى نيوز منذ قليل.

وفى وقت سابق قالت وزارة الصحة المغربية، إنها سجلت 174 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية ليصل إجمالى الإصابات إلى 4903.

وأضافت الوزارة أنها سجلت أيضا حالة وفاة واحدة بمرض كوفيد-19 الذى يسببه الفيروس ليصل إجمالى حالات الوفاة فى المغرب منذ بدء تفشى الجائحة إلى 174.

وقال محمد اليوبى مدير مديرية الأوبئة بوزارة الصحة المغربية إن نسبة التعافى تستمر فى الارتفاع إذ بلغت نحو 29.3 فى المئة. وأضاف أن نسبة الوفيات تواصل التراجع إلى نحو 3.5 فى المئة.

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ويقول المغرب إنه اتخذ إجراءات استباقية لمنع تفشى المرض واتخذ إجراءات صارمة من بينها فرض حالة الطوارئ الصحية حتى 20 مايو.