شكرا لقرائتكم خبر عن الأردن: ارتفاع الإصابات بـ"كورونا" إلى 465 حالة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن وزير الصحة الأردني الدكتور سعد جابر، عن تسجيل 4 اصابات بفيروس كورونا المستجد بالأردن، اليوم الإثنين، قادمة من الخارج، فيما تم شفاء 3 حالات، مبينا أن العدد الكلي للإصابات بالمملكة بلغ حتى الآن 465 حالة.
وأكد وزير الصحة -وفقا لوكالة الأنباء الأردنية- أن الأردن ولليوم السابع لم يسجل أية إصابة بفيروس كورونا في المملكة باستثناء الحالات القادمة من الخارج.
وكان الأردن قد أعلن أمس رفع كل القيود المفروضة على النشاط الاقتصادي جراء فيروس كورونا وذلك في أحدث خطوة لتخفيف قواعد حظر التجول بهدف إعطاء دفعة سريعة للاقتصاد الذي يعاني من ضغوط مالية.
وبدأت المملكة منذ أسبوعين في تخفيف القيود بالسماح للأنشطة التجارية بمعاودة أعمالها لكنها ألزمتها بتقليل عدد الموظفين وقواعد تباعد بين الأفراد وإرشادات صحية.
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