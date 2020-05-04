شكرا لقرائتكم خبر عن الإيسيسكو تطلق جائزتها الجديدة "بيان" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت منظمة العالم الإسلامى للتربية والعلوم والثقافة "إيسيسكو"، اليوم، عن إطلاق جائزتها "بيان" للإلقاء التعبيرى باللغة العربية ضمن مبادرات مركزها للّغة العربية للناطقين بغيرها داخل "بيت الإيسيسكو الرقمي".

ووفقا لما أورده موقع صحيفة سبق السعودية، قال بيان صادر عن المنظمة: الجائزة تهدف إلى تحفيز الإبداع والإنتاج باللغة العربية لدى الطلاب فى فترة الحجر الصحى، وإبراز عالمية اللغة العربية، ودعم استمرارية عملية التعلم، وتحقيق التكامل بين البُعدين التعليمي والثقافي، وتحفيز التنمية الذاتية للمهارات اللغوية من خلال الكتابة الإبداعية والإلقاء التعبيري.

وأضاف: يتم منح هذه الجائزة لثلاثة فائزين من فئات الأطفال، والفتيان، والشباب، حيث يحصل كل فائز من فئة الشباب على ألفى دولار أمريكى، ومن فئة الفتيان والفتيات على ألف وخمسمائة، ومن فئة الأطفال على ألف دولار لكل فائز.

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ومجال المسابقة هو إلقاء تعبيرى ينجزه الطالب عبر فيديو قصير مدته تتراوح ما بين 3 إلى 5 دقائق، يكون شعرًا، أو نثرًا، أو قصة قصيرة، على أن تتناول الأعمال المترشحة موضوعات التعلم عن بُعد، أو الأسرة تحت الحجر الصحى، أو النظافة والصحة، ثم الحاجة أمّ الاختراع، أو التكافل فى حالة الطوارئ، إضافة إلى استثمار الزمن فى ظروف الإغلاق والتواصل في زمن التباعد.

واشترطت المنظمة فى المترشحين أن يكونوا حاملين لجنسية دولة غير عربية، ولا تكون العربية لغتها الأولى، وأن يتم ترشيح عمل واحد من كل فئة عبر المؤسّسة التربوية التي يدرس فيها الطالب، على ألا يكون الفيديو قد نُشر أو تم ترشيحه لمسابقة أخرى، وأن يُرسل إلى المنظمة قبل 15 يونيو المقبل.

وستتولى لجنة تحكيم متخصصة دراسة الملفات المستجيبة للشروط واختيار الفائزين، والإعلان عن أسمائهم ومنحهم المبالغ المالية، وشهادات تقدير من الإيسيسكو في حفل ينظم بعد انقضاء مدة الحجر الصحي.