شكرا لقرائتكم خبر عن أول رد من حسن نصرالله على إدراج المانيا حزب الله منظمة إرهابية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

قال الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله: قرار ألمانيا بحق حزب الله بتصنيفه منظمة إرهابية سياسي جاء نتيجة الضغوط الأمريكية وإرضاء لكيان الاحتلال الإسرائيلي، حسبما جاء وفى كالة الأنباء السورية "سانا".

ويعد هذا أول رد من حسن نصر الله على قرار برلين بإدراج حزب الله منظمة إرهابية.

Advertisements

وقد دعت صحيفة وطن امروز الإيرانية المتشددة، لطرد السفير الألمانى لدى إيران، وذلك بعد أيام من تصنيف ألمانيا حزب الله اللبناني "منظمة إرهابية" وحظر أنشطته.

ونشرت الصحيفة على صدر صفحتها الأولى صورة للسفير الألمانى فى طهران، ميشيل كلود برشتول، وزعمت أنه ظابط استخباراتى وتربطه علاقة مشبوهة بإسرائيل، ودعت لطرده خارج إيران، معتبرة أنه رد حاسم على قرار ألمانيا ضد حزب الله الذى يأتى فى إطار ما اسمته إضعاف محور المقاومة".