شكرا لقرائتكم خبر عن ليبيا : خلو 136 عينة من فيروس كورونا وارتفاع عدد المتعافين إلى 23 حالة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن المركز الوطنى لمكافحة الأمراض فى ليبيا، ارتفاع عدد المتعافين من فيروس كورونا المستجد إلى 23 حالة بعد فحص 136 عينة لدى المختبر المرجعى لصحة المجتمع بالمركز.

وقال المركز الوطنى لمكافحة الأمراض -في بيان وفقا لبوابة الوسط الليبية- اليوم الإثنين، إن الفحص المختبرى للعيانات أكد أنها سالبة وخلوهم جميعا من فيروس كورونا المستجد، موضحا أنه من بين العينات السالبة، تماثلت حالة للشفاء، ليصبح العدد الكلي للمتعافين 23 حالة.

وكان مسؤول ملف كورونا في مكتب ليبيا بمنظمة الصحة العالمية رمضان عصمان حذر، من الشائعات المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعى والتي مفادها خروج ليبيا من دائرة خطر فيروس كورونا.

وأوضح عصمان، فى تصريح صحفى، أن هذه الصفحات تسعى لعرقلة التدابير الاحترازية التى وضعتها الجهات الطبية المختصة لمنع انتشار الفيروس، مؤكداً أن الجهة الوحيدة المخولة بالتصريح فيما يخص الفيروس هي المركز الوطني لمكافحة الأمراض.