شكرا لقرائتكم خبر عن الداخلية السعودية: إلقاء القبض على مقيم يمنى انتحل صفة «مفتش صحى» والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

صرح المتحدث باسم شرطة منطقة الرياض العقيد شاكر التويجري، بأن المتابعة الأمنية لمكافحة الجرائم وتعقب مرتكبيها أسفرت عن القبض على مقيم من الجنسية اليمنية ـ في العقد الرابع من العمر ـ إثر ثبوت تورطه بانتحال صفة «مفتش صحي» ودخوله صيدليتين ومركز طبي خاص في حيي (البطحاء والمنار) وتفتيشهـا والاستيلاء على مبلغ 10 آلاف ريال منها، والشروع بسرقة مركبة تابعة للمركز الطبي.وفق عكاظ.

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واتضح كذلك أنه متهم بقضيتي (نصب واحتيال)، وقد اتخذت بحقه كافة الإجراءات النظامية لإحالته إلى النيابة.

ومن جهة أخرى تمكنت الجهات الأمنية في منطقتي الرياض والقصيم من ضبط عدد من المخالفين للإجرات الوقائية والاحترازية من تفشي فيروس كورونا، حيث تم إلقاء القبض على شخصين بمحافظة المزاحمية لمخالفتهما اشتراطات التباعد الاجتماعي الموصى بها من الجهات الصحية وتوثيق ذلك ونشره، وفقا لما ذكرته صحيفة عكاظ.

و ضبطت شرطة منطقة القصيم مقيماً حاول استغلال تصريح التجول لنقل ثلاثة مقيمين آخرين داخل مركبته أثناء مروره من إحدى نقاط الضبط الأمنية، كما قُبض على مقيمين يمارسان مهنة الحلاقة في المنازل والاستراحات بالقصيم، وقد تم إيقافهم جميعا.