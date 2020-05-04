شكرا لقرائتكم خبر عن الراى: «الصحة» الكويتية تحقق فى وفاة ممرضة بأحد المستشفيات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أحالت وزارة الصحة الكويتية، أمس الأحد، ملابسات وفاة ممرضة في أحد المستشفيات إلى الشؤون القانونية في الوزارة لاجراء التحقيق اللازم ورفع تقرير عاجل بها إلى المسؤولين المعنيين.وفق الراى الكويتية.



ووفق الصحيفة، فقد أفادت مصادر مطلعة أن وزير الصحة الدكتور باسل الصباح وجّه وكيل الوزارة الدكتور مصطفى رضا، فور علمه بالقضية إلى التحقيق بالحادث، لمعرفة حقيقة ما أثير عن أسباب الوفاة، مشدداً على أن الوزارة حريصة على اتباع أقصى درجات الشفافية في التعامل مع جميع القضايا، وحريصة على عدم وجود أي قصور في الحفاظ على صحة العاملين فيها.

وكانت وزارة الصحة، قد أعلنت اليوم الاثنين، تسجيل 295 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) في البلاد خلال الـ 24 ساعة الماضية ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة إلى 5278 حالة.

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وقال الناطق باسم الوزارة الدكتور عبدالله السند في المؤتمر الصحفي اليومي إنه تم تسجيل حالتي وفاة إثر اصابتهما بالمرض ليصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة حتى اليوم 40 حالة.



وأضاف السند أن الحالات المرتبطة بالسفر بلغت حالتين هما حالة لمواطن كويتي مرتبطة بالسفر للمملكة المتحدة وحالة لمواطن كويتي مرتبطة بالسفر لفرنسا، مشيرا إلى أن الحالتين السابقتين قدمتا ضمن رحلات الإجلاء الجوي الأخيرة.



وذكر أن عدد الحالات الأخرى التي ثبتت إصابتها ب(كوفيد - 19) بلغ 293 حالة منها حالات مخالطة لحالات مصابة بالفيروس وأخرى قيد البحث عن أسباب العدوى وفحص المخالطين لهم إذ تم تسجيل 53 حالة لمواطنين كويتيين و85 حالة لمقيمين من الجنسية الهندية و65 حالة من الجنسية المصرية و30 حالة من الجنسية البنجلاديشية أما بقية الحالات فهي لجنسيات مختلفة.

وعن حالتي الوفاة اللتين تم تسجيلهما ذكر أن الحالة الأولى لمواطن كويتي بلغ من العمر 74 عاما كان يتلقى الرعاية الطبية اللازمة في العناية المركزة منذ 55 يوما أما الحالة الثانية فهي لمقيم من الجنسية الهندية بلغ من العمر 58 عاما كان يتلقى الرعاية الطبية اللازمة في العناية المركزة منذ يومين.



وفيما يخص آخر المستجدات في العناية المركزة خلال الـ 24 ساعة الماضية، قال السند إن المجموع الكلي للحالات التي تتلقى الرعاية الطبية اللازمة في العناية المركزة 79 حالة منها 37 حالة مستقرة و42 حالة حرجة، لافتا إلى أن إجمالي عدد حالات الإصابة ب(كوفيد - 19) التي لا تزال تتلقى الرعاية الطبية 3291 حالة.



وفيما يتعلق بنزلاء مراكز الحجر الصحي المؤسسي أفاد أن مجموع من أنهى فترة الحجر المؤسسي الإلزامي خلال ال24 ساعة الماضية بلغ 124 حالة وذلك بعد القيام بكافة الإجراءات الوقائية والتأكد من خلو جميع العينات من الفيروس على أن يستكملوا مدة لا تقل عن 14 يوما في الحجر المنزلي الالزامي اعتبارا من تاريخ مغادرة مركز الحجر.