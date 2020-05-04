شكرا لقرائتكم خبر عن ولى عهد دبى فى صورة جديدة وسط أطفال العائلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شارك الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، متابعيه، بصورة جديدة ظهر فيها وسط أطفال العائلة، عبر حسابه الشخصي بموقع الصور انستجرام.

View this post on Instagram ❤️ A post shared by Fazza (@faz3) on May 4, 2020 at 6:44am PDT Advertisements A post shared by Fazza (@faz3) onMay 4, 2020 at 6:44am PDT

وترأس أمس، الشيخ حمدان بن محمد بن راشد ولى عهد دبى، الاجتماع الدورى للجنة العليا لإدارة الأزمات والكوارث فى دبى، واطلع على مستجدات مجهودات مكافحة كورونا.

وعلق حمدان بن راشد، عبر حسابه على تويتر قائلا: "ترأست الاجتماع الدورى للجنة العليا لإدارة الأزمات والكوارث فى دبى، واطلعت على مستجدات جهود مكافحة كورونا فى الإمارة واستعرضنا نتائج قرار تخفيف القيود على الحركة.. نشكر التزام أفراد مجتمعنا فى الفترة الماضية، ونطالب الجميع باتباع كل الإجراءات والتدابير الوقائية حفاظًا على سلامتهم".



حمدان بن محمد

وفى سياق آخر، افتتح ولى عهد دبى، منذ اسابيع، المستشفى الميداني في مركز دبي التجاري العالمي، لتعزيز القدرات خلال واجهة فيروس كورونا التي تتسع لأكثر من 3000 سرير، 800 منها مخصصة للعناية المركزة.

وقال الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، عبر حسابه بموقع تويتر:" افتتحت اليوم المستشفى الميداني في مركز دبي التجاري العالمي...نُعزز قدراتنا باستمرار في ظل الأزمة الصحية العالمية الحالية، والحمدلله الوضع الصحي مستقر بفضل دعم القيادة الكبير وجهود جميع الجهات والتزام كل أفراد المجتمع".

وأضاف: "حكومة دبي وكوادرها الطبية وخطوط الدفاع الأولى وفرق المتطوعين دائماً على أتم الاستعداد لتلبية نداء الواجب..اليوم صحتكم وسلامتكم هي أولويتنا المطلقة وملتزمون كعادتنا في تقديم كافة الخدمات لكل من يحتاج إليها في دبي".