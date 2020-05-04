شكرا لقرائتكم خبر عن نقاش حاد بين "ثلاجة" وممثلة فلسطينية يدخلها فى عالم الشهرة... فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لم تكن الممثلة الفلسطينية الشابة مريم أبو خالد، تعرف أن حوارها مع ثلاجتها فى البيت، خلال فترة العزل المنزلى، سيضعها على سكة الشهرة، ويجعلها حديث وسائل التواصل الاجتماعي على نحو كبير.

ووفقا لما أورده موقع سكاى نيوز، دأبت أبو خالد على تسجيل فيديوهات يومية تحاور من خلالها ثلاجتها، بسببب الملل الذى فرضه الحجر المنزلى على الملايين فى العالم بسبب جائحة كورونا، ولاقت تسجيلاتها رواجا واسعا فى الإنترنت.

وتسخر أبو خالد من خلال هذه التسجيلات المصورة من واقع الحال الذين يعيش فيه الناس حاليا في الحجر الصحى وعلاقاتهم مع "ثلاجاتهم" أثناء الحجر.

وصنعت أبو خالد لثلاجتها شخصية خاصة، فهي ثلاجة ليست عادية، إذ تتحكم بقرارات صاحبتها بطريقة لا تخلو من الطرافة، وتحدد لها ما هو مسموح بأكله ومنوع تناوله.

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كما أن هذه الثلاجة لا تسمح لصاحبتها بالزيارات المتكررة فى ظل الحجر المنزلى، مما يجعلها على خلاف دائم مع الثلاجة وما يوجد بداخلها من أغراض.

وبدأت أبو خالد مسيرتها على مسرح الحرية في مخيم جنين فى الضفة الغربية، وانتقلت منذ سنوات إلى العاصمة الألمانية برلين بحثا عن تحيق حلمها في التمثيل وتطوير مهاراتها في هذا المجال.

وقال الممثلة مريم لـ"سكاى نيوز عربية"، إن حالة العزلة التى تعيشها بسبب الإغلاق، والملل الذى انتابها على مدار الأسابيع الماضية فى البيت، وزياراتها المتكررة للثلاجة خلال هذه الفترة، دفعها إلى إجراء حوارات مع الثلاجة.

ورحبت أبو خالد بردود الفعل الإيجابية من التسجيلات التي تقوم بها، لا سيما تلك التى من الأهل والأصدقاء، كما أعربت عن تقبلها للانتقادات التي تعرضت لها، إذ اعتبر البعض أن ما تقوم به نوع من العشوائية.