"حماس" تبحث قرار منع لبنان عودة اللاجئين لأراضيها

غزة / محمد ماجد / الخليج 365

بحثت حركة "حماس"، الإثنين، مع السلطات اللبنانية قرار الأخيرة منع عودة لاجئين فلسطينيين لأراضيها على خلفية تفشي فيروس كورونا.

وقالت حماس، في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، "إن عزت الرشق، رئيس مكتب العلاقات العربية والإسلامية في الحركة، بحث أوضاع اللاجئين الفلسطينيين المقيمين في لبنان، مع المدير العام للأمن العام اللبناني اللواء عباس إبراهيم".

وبحسب البيان، ناقش الطرفان، قرار منع اللاجئين الفلسطينيين الذين يحملون وثائق سفر لبنانية من العودة عبر برنامج الرحلات الطارئة لإعادة اللبنانيين العالقين في الخارج بسبب كورونا، وما يترتب على ذلك من مشقة ومعاناة لهم.

وطالب الرشق، بـ"التدخل لمراجعة القرار، ورفع الحظر المتعلق بحرمان اللاجئ الفلسطيني من العودة إلى أهله في لبنان، ومعاملته أسوة بأشقائه اللبنانيين".

وشدد على "أهمية تعزيز العلاقات الأخوية بين الشعبين الشقيقين، واحترام سيادة لبنان، ودعم أمنه واستقراره".

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بدوره، قدم اللواء إبراهيم وعودا بإجراء الاتصالات اللازمة لتعديل قرار حكومة بلاده المتعلق بعودة الفلسطينيين.

وفي وقت سابق الإثنين، أعلن الأمن العام، أن منع فلسطيني من العودة على متن طائرة مخصصة لإعادة رعاياه من الإمارات، جاء وفق قرار من مجلس الوزراء يقضي بإعادة المواطنين حصرا في هذه المرحلة.

جاء ذلك في بيان صادر عن الأمن العام، تعليقا عما جرى تداوله مؤخرا، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إثر منع ضابط للاجئ فلسطيني من العودة على متن طائرة إجلاء للمواطنين، الأحد، بمطار دبي.

وفي إطار تدابير إجلاء المغتربين، أصدرت لجنة إدارة الكوارث والأزمات بلبنان (حكومية)، في مارس/ آذار الماضي، قرارا بمنع المغتربين الفلسطينيين من حملة الوثائق اللبنانية، من العودة إلى أراضيها، في المرحلة الأولى من البرنامج.



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