جديد "كورونا".. 7 وفيات بمصر و5 في المغرب واثنتان بالجزائر

عواصم/مراسلون/ الخليج 365

أعلنت مصر، الإثنين، تسجيل 7 حالات وفاة جديدة بفيروس كورونا، فيما سجل المغرب 5 وفيات، والجزائر حالتي وفاة، بينما أعلن اليمن عن حالتي إصابة.

في مصر، قالت وزارة الصحة، في بيان، إنها سجلت 7 حالات وفاة، ما رفع الحصيلة إلى 436.

وأضافت أنها سجلت أيضًا 348 إصابة، ليرتفع الإجمالي إلى 6813، بينها 1632 حالة شفاء.

وفي المغرب، أعلن مدير الأوبئة والأمراض بوزارة الصحة، محمد اليوبي، في تصريح صحفي، ارتفاع عدد الوفيات إلى 179، بتسجيل 5 حالات وفاة.

وأضاف أن إجمالي المصابين ارتفع إلى 5053، إثر الكشف عن 150 إصابة، فيما ارتفع عدد المتعافين إلى 1653، بعد تماثل 215 حالة للشفاء.

وفي الجزائر، قال المتحدث باسم خلية الأزمة بوزارة الصحة الجزائرية، جمال فورار، في إيجاز يومي: "تم تسجيل وفاتين جديتين، ما رفع الحصيلة إلى 465، إضافة إلى 174 إصابة، لترتفع الحصيلة إلى 4648".

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وأضاف: "62 مريضًا تعافوا، ليرتفع إجمالي المتعافين إلى 1998".

وفي اليمن، قالت اللجنة الوطنية العليا لمواجهة الوباء (حكومية)، في بيان على تويتر، إنها سجلت إصابتين جديدتين بالفيروس في ‎محافظة حضرموت (شرق).

وارتفع عدد المصابين إلى 12، بينهم حالتا وفاة وحالة تعافٍ.

وأضافت اللجنة أن الحالات الجديدة تتلقى الرعاية الطبية في مركز العزل الصحي بمدينة المكلا، عاصمة حضرموت، وتقوم فرق الرصد بحصر المخالطين للمصابين، واتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة.

وحذرت منظمة الصحة العالمية، السبت، من احتمال تأثير الفيروس على نصف سكان اليمن، الذي يمتلك قطاعًا صحيًا هشًا، جراء حرب متواصلة منذ 6 سنوات.

وأصاب "كورونا"، حتى مساء الإثنين، أكثر من 3 ملايين و603 آلاف شخص بالعالم، توفى منهم أكثر من 250 ألفًا، وتعافى ما يزيد عن مليون و169 ألفًا، بحسب موقع "worldometer " المختص بإحصاء ضحايا الفيروس.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.