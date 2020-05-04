غزة.. نقص الموارد الطبية يهدد قطاع الصحة

غزة/ محمد ماجد/ الخليج 365

حذرت وزارة الصحة في قطاع غزة، الإثنين، من أنها تواجه نقصا حادا في الموارد الطبية الأساسية يهدد القطاع الصحي في ظل جائحة كورونا.



وقال المتحدث باسم الوزارة، أشرف القدرة، في مؤتمر صحفي، إن مخازن وزارته تعاني من نقص حاد في الموارد الأساسية بعد نفاد 44 بالمائة من الأدوية، و29 بالمائة من المستهلكات الطبية، و56 بالمائة من لوازم المختبرات وبنوك الدم.



ودعا القدرة الأمم المتحدة والجهات الدولية المعنية إلى الإسراع بإنقاذ القطاع الصحي في غزة، وتلبية احتياجاته الملحة من الأدوية والمستهلكات الطبية وأجهزة التنفس الصناعي، وأسرة العناية المركزة.



وشدد على ضرورة أن تتحمل المؤسسات الدولية مسؤولياتها الكاملة تجاه رفع الحصار الإسرائيلي المفروض على غزة منذ أكثر من 13 عاما.



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وتفرض إسرائيل حصارا على سكان غزة، البالغ عددهم أكثر من مليوني نسمة، منذ فوز حركة "حماس" في الانتخابات التشريعية، في يناير/كانون الثاني 2006، وشدّدته في العام التالي، إثر سيطرة الحركة على القطاع.



وتقول وزارة الصحة بغزة إن الحصار أضعف القطاع الصحي ويتسبب بنقص متواصل في الأدوية والمستهلكات الطبية.



وحتى مساء الأحد، سجلت فلسطين 353 إصابة بكورونا منها 17 في قطاع غزة والبقية بالضفة الغربية وضواحي القدس.

فيما سجلت 169إصابة غير مؤكدة داخل مدينة القدس، بسبب منع السلطات الإسرائيلية لوزارة الصحة الفلسطينية بالعمل داخل المدينة.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.