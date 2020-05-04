كورونا.. 81 إصابة في البحرين وشفاء حالة في ليبيا

عواصم عربية/ مراسلون/ الخليج 365

أعلنت البحرين، الإثنين، تسجيل 81 إصابة بفيروس كورونا، فيما سجلت ليبيا تعافي حالة واحدة دون رصد أي إصابات.



وفي البحرين، قالت وزارة الصحة، عبر تويتر: "تم تسجيل 81 إصابة بالفيروس، وتعافي 19.

وبحسب أحدث حصيلة للفيروس نقلتها الوزارة عبر موقعها الإلكتروني، وصل عدد المصابين إلى 3 آلاف و464، منهم 8 وفيات و1737 متعافٍ.

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وفي ليبيا، أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض، في بيان، تسجيل حالة شفاء؛ وعدم تسجيل أي إصابات بكورونا.

وأضاف المركز في بيان نشره على فيسبوك أن "نتائج الفحوص أظهرت سلبية 136 عينة لأشخاص اشتبه في إصابتهم بالفيروس".



وبذلك يستقر إجمالي الإصابات عند 63، منها 3 وفيات و23 تعافوا.

وحتى عصر الإثنين، تجاوز عدد المصابين بالفيروس، 3 ملايين و595 ألفا في العالم، توفي منهم ما يزيد على 249 ألفا، وتعافى أكثر من مليون و166 ألفا، وفق موقع "worldometer" المتخصص برصد ضحايا الفيروس.

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