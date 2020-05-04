الأردن.. استمرار إغلاق المحافظات وإصابات كورونا ترتفع لـ465

عمان/ ليث الجنيدي/ الخليج 365

أكد الأردن، الإثنين، استمرار إغلاق المحافظات، فيما أكملت المملكة أسبوعاً كاملاً دون تسجيل إصابات بفيروس كورونا داخل حدودها، باستثناء حالات لسائقي شحن قادمين من الخارج.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك، عقده متحدث الحكومة أمجد العضايلة، ووزير الصحة سعد جابر.

وجدد العضايلة التأكيد عل أنه لا جديد بالنسبة لدوام موظفي القطاع العام، حتى نهاية شهر رمضان الكريم.

والسبت، مددت الحكومة تعطيل المؤسسات الحكومية والوزارات، للمرة الثالثة، وحتى نهاية شهر رمضان.

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من جانبه، قال جابر : "الحمد لله، اليوم السابع لم نسجل أي حالة جديدة داخل حدود المملكة، لكن هناك 4 إصابات لقادمين من الخارج (على الحدود)، بينهم 3 أردنيين".

وتابع: "وبذلك يصبح العدد الكلي 465، فيما سجلت 3 حالات شفاء جديدة".

وبأرقام اليوم، يصبح العدد الكلي للمتعافين 373، من إجمالي الإصابات (456)، فيما استقرت الوفيات عند 9.

وحتى عصر الإثنين، تجاوز عدد المصابين بالفيروس، 3 ملايين و595 ألفا في العالم، توفي منهم ما يزيد على 249 ألفا، وتعافى أكثر من مليون و166 ألفا، وفق موقع "worldometer" المتخصص برصد ضحايا الفيروس.

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