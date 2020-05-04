تركيا تجلي 233 مواطنا من السعودية

إزمير/ الخليج 365

أجلت السلطات التركية، الإثنين، 233 مواطنا كانوا عالقين في السعودية، جراء تداعيات فيروس كورونا.

وذكر مراسل الخليج 365، أن طائرة تابعة للخطوط الجوية التركية على متنها 169 تركيا كانوا بالسعودية، حطت بمطار "عدنان مندريس" بولاية إزمير (غرب).

وأشار إلى توزيع الكمامات الواقية على القادمين في الرحلة، بعد انتهاء الإجراءات الروتينية والفحوصات الطبية.

وجرى نقل أحد العائدين إلى مستشفى "عازيمير نيفيار صالح إيش غورين" الحكومي، لارتفاع درجة حرارة جسمه.

وسيخضع القادمون في الرحلة للحجر الصحي 14 يوما، في سكن طلابي تابع لوزارة الشباب والرياضة في قضاء "سوكي" بالولاية.

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وفي السياق، رست سفينة تحمل على متنها 64 شاحنة وسائقوها الأتراك، في ميناء "اسكندرون" بولاية هطاي (جنوب)، كانوا عالقين في السعودية جراء تفشي كورونا.

وانطلقت رحلة العودة على متن سفينة "MV Med Bridge" قبل يومين، ليجري تعقيمها لدى وصولها إلى الميناء.

يأتي ذلك ضمن حملة إجلاء تقوم بها السلطات التركية لمواطنيها في الخارج، بتعليمات من الرئيس رجب طيب أردوغان.

وفي 18 أبريل/ نيسان الماضي، أطلقت تركيا عملية إجلاء واسعة النطاق لجلب آلاف المواطنين من 59 دولة، لقضاء رمضان وعيد الفطر مع ذويهم.



وأوضح نائب الرئيس فؤاد أوقطاي، في تغريدة على تويتر، أن عملية الإجلاء تجري بالتنسيق بين وزارات الخارجية، والداخلية، والنقل والبنى التحتية، والصحة، والشباب والرياضة، والولايات المعنية.



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